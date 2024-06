Superiate de bilionária chinesa faz escala na Madeira

O superiate ‘Game Changer’, considerado o melhor navio de apoio do mundo em 2018, pela ‘World Superyacht Awards’, chegou à Madeira na manhã desta terça-feira. Este luxuoso navio expedicionário cumpre uma escala de 16 dias, para reabastecimento e descanso dos tripulantes que terão oportunidade de conhecer a ilha.

Proveniente de Santa Cruz de Tenerife, a embarcação tem partida prevista na tarde do dia 10 de Julho, momento em que soltará amarras com destino a Palma de Maiorca. Ibiza (Ilhas Baleares, Espanha), Costa Amalfitana (Itália), Córsega (França) e Ilhas Virgens (Caraíbas) são os principais ‘hotspots’ das expedições em regime de fretamento. O ‘Game Changer’ é alugado por celebridades e famílias com grande poder de compra para uma semana de pura diversão. É que o preço não é para todos os bolsos.

Construído em 2017 pela holandesa Damen Yachting, considerada líder na indústria de iates de luxo expedicionários, o ‘Game Changer’ custou cerca de 45 milhões de dólares (pouco mais de 42 milhões de euros) e pertence à empresária Karen Lo, herdeira bilionária da fortuna Vitasoy, empresa de bebidas fundada em Hong Kong, em 1940, e que hoje se propõe a transformar o mundo rumo a um futuro sustentável promovendo o poder das plantas.

Casada com Eugene Chuang, proprietário do ‘Satinu Resources Group’, Karen Lo detém uma colecção de arte e é entusiasta da filantropia. O casal é reconhecido pelas contribuições significativas a favor de projectos sociais promotoras da inclusão, equidade e diversidade.

A Vitasoy começou por ser uma gama de sumos e chás desde a sua fundação mas expandiu a sua linha de produtos, tornando-se numa marca global com um volume de vendas anual de cerca de mil milhões de dólares (perto de 934 milhões de euros).

Com 72 metros de comprimento, este superiate distingue-se pela impressionante variedade de equipamentos recreativos, concebidos a pensar em quem procura explorar de uma forma inesquecível os destinos mais exóticos do mundo – centro de mergulho, submarino, pranchas de paddle, water-ski, Wake board, caiaques duplos – para além de ginásio, consolas de jogos, wi-fi, TV por satélite, ar condicionado, helicóptero ou lanchas.

A bordo, oferece acomodação para até 17 hóspedes em 8 suites compostas por uma suite master, duas cabines duplas e cinco cabines duplas. Existem 6 camas no total, incluindo 3 king e 5 individuais. Além disso, há 3 cabines para funcionários a bordo. O iate tem capacidade para transportar até 16 tripulantes a bordo de modo a garantir uma experiência relaxante de aluguer de iates de luxo.

Ao nível de aparelhamento, este superiate dispõe de um centro de mergulho com todos os equipamentos PADI 5 para até 12 pessoas, um helicóptero Airbus para seis pessoas, tripulação qualificada para expedições de vida selvagem inesquecíveis. Dispõe ainda de uma variedade de diversões aquáticas e equipamento multimédia de alta tecnologia própria para filmagens e fotografia subaquáticas. Para que momentos únicos fiquem registados em memórias HD.

Este ‘Game Changer’ foi concebido para quem gosta de explorar os lugares mais espectaculares do globo, do Mediterrâneo, às Caraíbas, do Índico aos Fiordes, com direito a uma gastronomia e assistência de luxo a bordo, proporcionadas por uma tripulação altamente qualificada.

Evidentemente que esta experiência tem um preço, de resto inacessível à esmagadora maioria das carteiras dos madeirenses. O aluguer de uma semana a bordo deste luxuoso e desafiante iate tem um custo de 450 mil euros, mais despesas, o que dá, aproximadamente, 483 mil euros.