Albuquerque alega desconhecer que hoje seja o Dia do Concelho de Santa Cruz

"Não tem nenhuma intenção" é a resposta de Miguel Albuquerque ao ser questionado sobre a coincidência de agendar para esta tarde visita oficial a obra na freguesia do Caniço, sendo hoje o Dia do Concelho de Santa Cruz.

O presidente do Governo Regional começou por alegar que desconhecia que hoje era o Dia do Concelho, rejeitando assim qualquer conotação politica que a iniciativa possa ter, até porque, a exemplo dos últimos anos, o Governo Regional voltou a não ser convidado pelo Município para estar presente na celebração concelhia.

Albuquerque tentou desvalorizar a coincidência, referindo que "grande parte" da obra a ser visitada fica no Concelho do Funchal - quando é precisamente o contrário.

O Governo Regional agendou para esta tarde (15h30) no Caniço, visita às obras de requalificação da ER204 (Estrada do Aeroporto), entre a Boa Nova e a Assomada. Esta visita oficial de Miguel Albuquerque a ter lugar na freguesia do Caniço tem a particularidade de ocorrer em pleno Dia do Concelho de Santa Cruz e apenas meia hora antes da Sessão Solene Comemorativa do 509º Aniversário do Concelho de Santa Cruz, cerimónia a decorrer a partir das 16 horas na Praça Padre Patrocínio Alves – na frente-mar, junto ao Mercado Municipal de Santa Cruz.