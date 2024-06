Turistas arriscam a vida por uma fotografia no Pináculo

Vários turistas continuam a arriscar a vida pela melhor fotografia para as redes sociais no Miradouro do Pináculo. Essencialmente ao final do dia, são muitos os estrangeiros que se deslocam ao local para ver a vista, mas ignoram os avisos e colocam-se em risco na Estrada Conde Carvalhal.

Foi o que aconteceu no passado fim-de-semana, quando uma turista saltou a vedação deste miradouro e colocou-se à beira do abismo enquanto o companheiro captava a melhor foto para o seu álbum.

O acto foi alvo de algumas críticas por parte de testemunhas, que condenam estas “atitudes irresponsáveis” que “colocam em risco a própria vida dos turistas e a vida de quem os vai salvar”.