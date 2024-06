Autarquia da Ribeira Brava notifica proprietários do armazém onde residem migrantes

Face à notícia avançada na edição impressa do DIÁRIO do passado sábado, 22 de Junho, que dava conta que o antigo armazém da empresa Sousa &Filhos, actual Centro Logístico da Madeira (CLM), no Campanário, está a servir de residência para trabalhadores migrantes, a Câmara Municipal da Ribeira Brava, em nota enviada, informa que a "fiscalização municipal procedeu a uma visita ao referido espaço afim de aferir os factos descritos".

"Na ida ao local não foram encontrados nem identificados qualquer morador/migrante, no entanto foi confirmado por um dos proprietários de que cerca de 50 pessoas (trabalhadores) encontram-se naquele espaço a pernoitar", dá conta a edilidade.

Neste sentido, dado o espaço em questão se encontrar "em processo de legalização" os proprietários serão notificados da "decisão de cessação da utilização em virtude não estar habilitado para tal".