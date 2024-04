Dez unidades de Gestão Clínica do SESARAM com certificação renovada

O SESARAM assinala esta terça-feira a recepção de placas a atestar a renovação da certificação de 10 das suas unidades de Gestão Clínica, com cerimónia na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça na presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Oportunidade para serem reconhecidas e homenageadas oficialmente dez Unidades certificadas pela primeira vez em 2017 e que renovaram a sua certificação em 2023. A validade da certificação é de 5 anos (nível ´Bom´).

A manutenção deste reconhecimento simboliza por um lado, que estas Unidades prestam cuidados de saúde aos cidadãos de acordo com padrões de referência nacionais e internacionais (expressos no Manual de Standard de Unidades de Gestão Clínica; Manual de Standards de Laboratórios Clínicos; Manual de Standards de Unidades de Sangue) designadamente nas seguintes áreas: direitos dos cidadãos, acessibilidade e continuidade assistencial, informação clínica, gestão por processos assistenciais, promoção da saúde e qualidade de vida, direcção e planeamento estratégico, profissionais, formação, processos de suporte, ferramentas da qualidade e segurança, e simboliza também o reconhecimento do esforço e dedicação das equipas, que tanto se empenharam neste processo.

As placas e certificados são entregues aos serviços de Cuidados Paliativos, de Anestesiologia, de Medicina Intensiva, de Ginecologia-Obstetrícia, de Cirurgia Cárdio-torácica e de Patologia Clínica. E ainda, aos centros de saúde, Machico, Caniço, Santo António e Ribeira Brava.

O Governo Regional informa que a renovação da certificação reafirma: Uma prestação de cuidados sustentada na competência profissional e na adesão às melhores práticas baseadas na evidência científica; Uma maior acessibilidade e continuidade assistencial, colocando o cidadão no centro da prestação de cuidados; A optimização de processos por revisão dos fluxos de trabalho; O reforço da segurança dos utentes e dos profissionais; Sensibilização para a identificação de erros no planeamento e implementação de melhorias; O trabalho em equipa e a melhoria da comunicação; O reconhecimento externo da qualidade das unidades de saúde do SESARAM, EPERAM

Aponta ainda que o SESARAM tem vindo a investir continuadamente (desde 2013) neste modelo de certificação de unidades de saúde, como projecto estratégico de melhoria contínua da qualidade clínica e também organizacional, na medida em que, cria valor para os utentes, cria valor para os profissionais de saúde, cria também valor para a própria instituição através da obtenção de ganhos de eficácia e de eficiência; da valorização e reconhecimento da sua imagem externa; da transmissão de maior confiança aos cidadãos, fazendo com que eles olhem de forma diferente para o seu centro de saúde e para o seu hospital.