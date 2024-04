Chega quer garantir que promessas para a Madeira são cumpridas

O deputado à Assembleia da República, eleito pelo Chega, no círculo da Madeira, promete estar particularmente atento aos assuntos que dizem respeito à Região, que estarão plasmados no Programa de Governo, que esta semana será discutido. Francisco Gomes promete exercer, junto do governo nacional, uma fiscalização atenta dos compromissos que o PSD chamou a si durante a campanha.

“Há bem pouco tempo, durante a campanha eleitoral, o PSD, através dos seus candidatos regionais, assumiu promessas com a população madeirense. Não nos esquecemos disso e o programa de governo é o local onde muitos desses compromissos devem estar plasmados. Por isso, estarei atento para perceber se essas promessas serão cumpridas ou se as mesmas não passaram de mera retórica de campanha", indica através de comunicado.

O parlamentar considera que este documento é importante porque irá transmitir ao país as prioridades sociais da AD, assim como as áreas que o novo executivo vê como urgentes.

Segundo Francisco Gomes, é importante que o governo de Luís Montenegro use o programa de governo para dar aos madeirenses um sinal claro de que leva a sério as reivindicações insulares e de que está disposto a criar as condições para que sejam resolvidos os vários problemas que afetam a vida da Região, desde a fiscalidade, transportes e habitação ao apoio aos jovens, idosos, forças de segurança e até o reforço da autonomia.

"Os madeirenses estão totalmente fartos de promessas. Querem, com todo o direito, medidas concretas que ajudem a melhorar as suas vidas. Caso o programa de governo da AD traga palha e palavras ocas, em vez de respostas e soluções, não deixará de receber a crítica que merece e a resposta apropriada", conclui.