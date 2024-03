Alunos da Escola de Machico visitam Centro de Simulação Clínica da Madeira

O Serviço Regional de Saúde recebeu, no Centro de Simulação Clínica da Madeira, os alunos do 11.º ano da Escola Básica e Secundária de Machico,, revelou hoje o SESARAM.

Os alunos, sob a responsabilidade da professora Tânia Paixão, tiveram assim a oportunidade de ficar a conhecer algumas das profissões da área da saúde, através de alguns profissionais do serviço, nomeadamente: Regina Rodrigues (medicina), Vitor Correia (enfermagem), Eduardo Freitas (engenharia biomédica), Bruno Sousa (nutrição) e Catarina Claro (farmácia).

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, presente na visita, abordou os desafios das áreas da saúde, as profissões do futuro nesta área e apresentou o projecto do novo Hospital Central e Universitário da Madeira.

Refira-se que o Centro de Simulação Clínica da Madeira, localizado no andar técnico do Hospital Dr. Nélio Mendonça, foi inaugurado no dia 4 de Setembro de 2012 e iniciou a sua actividade formativa em Fevereiro de 2013. Resultou de um projecto cofinanciado pelo Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional, ao abrigo do Programa Intervir+, Eixo 4, Coesão Territorial, no âmbito da tipologia de Investimento em Educação. Custou cerca de dois milhões de euros, com 20 por cento de comparticipação do SESARAM e 80 por cento do Fundo Social Europeu.