Campeões de excesso de álcool ao volante

Todas as semanas são detectados, em média, 20 condutores sob o efeito de bebidas alcoólicas. Rácio de crimes de condução por embriaguez na Madeira, no ano passado, é quase o dobro do País. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 9 de Abril.

"Robot cirúrgico só chega no fim do ano" é outra das notícias em destaque no nosso matutino. Entrega de propostas para novo concurso decorre até 5 de Maio. Ao equipamento no valor de 2,1 milhões vão juntar-se mais dois de menor dimensão, para Ortopedia e Neurocirurgia.

Tome nota: "Arte na rua para dinamizar comércio. 'VivaCidade’, evento promovido pela Câmara do Funchal decorre entre amanhã e sábado, em diversos espaços do concelho.

Na política, "Lista do PSD sem surpresas nem vedetas". Albuquerque aposta na continuidade para aritmética parlamentar que não deverá conferir-lhe a maioria absoluta.

Saiba ainda que "cada desempregado recebe em média 561 euros por mês". Num período de 18 anos, o valor do subsídio aumentou 125 euros.

