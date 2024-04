Já chegaram à Madeira os primeiros novos autocarros para a CAM e Rodoeste

Já estão na Região os primeiros de 106 novos autocarros que irão renovar a frota de duas empresas de transporte público de passageiros na Madeira.

Conforme noticiou o DIÁRIO em Outubro último, a Iveco estabeleceu um acordo de fornecimento de 106 viaturas Região Autónoma da Madeira, dos modelos Crossway e Evadys, que serão operados pela CAM (Companhia de Autocarros da Madeira, que integra SAM e autocarros do Caniço) e a SIGA Rodoeste (Rodoeste).

Após a entrega oficial em Junho do ano passado de 236 autocarros do modelo Crossway aos TST – Transportes Sul do Tejo para operação nas linhas do Lote 3 da Carris Metropolitana, a Iveco estabeleceu um novo contrato no mercado nacional que prevê o fornecimento de um total de 106 unidades aos operadores regionais.

Os veículos em questão vão ser fornecidos ao abrigo da concessão de serviço de transporte público de transporte rodoviário de passageiros na Região Autónoma da Madeira e destinam-se a renovação de frota.