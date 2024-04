Muitos carros a circular nas estradas da Madeira

O regresso às aulas veio repor a normalidade nas estradas da Madeira, registando o habitual movimento. Ainda assim, apesar de se verificar um maior número de carros a circular, de acordo com a aplicação InfoVias, nesta terça-feira, não há registo de congestionamentos ou acidentes.

Na Via Rápida, os automobilistas devem ter especial atenção no Nó da Pestana Júnior, onde se verifica algum abrandamento.

O mesmo se verifica no Nó da Boa Nova, tanto no sentido ascendente como descendente. Até ao momento, esta é a zona da Via Rápida, com mais carros a circular.

No centro do Funchal, os automobilistas devem redobrar a atenção na Rua da Ribeira de João Gomes, Rua Visconde Anadia, Rua Brigadeiro Oudinot, Rua 5 de Outubro e Avenida do Mar.