Turista sueca enfrenta vento forte no Pico do Areeiro

Está a ser amplamente partilhado nas redes sociais, e alvo de críticas, um vídeo de uma turista a enfrentar vento forte no Pico do Areeiro.

A turista, que partilhou o vídeo esta sexta-feira, refere que começou a caminhada às 6 horas da manhã para o Pico do Areeiro para ver o nascer do sol, mas o tempo terá mudado e apanhado vento que soprava cada vez mais com o passar do tempo.

No seu Facebook pessoal partilhou o vídeo, assim como fotos da subida.

Há, no entanto, a realçar que as reacções à publicação não estão a ser unânimes: se para amigos e familiares da mulher o feito é "fantástico" e uma "verdadeira aventura", há quem realce o perigo da situação.

"Para mim vocês são irresponsáveis", "Nós não queremos pessoas como vocês na nossa ilha, não voltem" ou "Isso é uma loucura podia ter tido um desfecho terrível", são apenas alguns dos comentários na publicação. São também deixados comentários que alertam que os bombeiros são "obrigados" a percorrer trilhos e a enfrentar riscos para salvar pessoas em situações semelhantes.

Dada a partilha e aos comentários negativos, a turista apagou entretanto o vídeo do seu Facebook, deixando o mesmo na rede social Instagram, que está a ser alvo, igualmente, de críticas.

*Vídeo Helena Wakander

O vídeo foi partilhado no mesmo dia em que foram recuperados dois cadáveres de turistas franceses que desapareceram a 16 de Março, algo que está a ser mencionado na publicação.