Preços dos combustíveis sobem ligeiramente

Na próxima semana, os preços dos combustíveis na Região Autónoma da Madeira irão subir ligeiramente.

A gasolina super sem chumbo IO 95 custará 1,677 euros por litro. Já o gasóleo rodoviário 1,381 euros por litro e o gasóleo colorido e marcado 1,062 euros por litro.

A actualização dos preços dos combustíveis foi publicada, hoje, no JORAM e no site da Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres (DRETT). Estará em vigor desde as 0h00 da próxima segunda-feira, 8 de Abril, até às 23h59 do dia 14 de Abril, domingo.