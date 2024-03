Unidade do Doente Frágil do SESARAM em destaque na Revista da Ordem dos Médicos

A Unidade do Doente Frágil (UDF) do Serviço Regional de Saúde, foi destacada na edição n.º 234 (referente aos meses de Dezembro de 2023, Janeiro e Fevereiro de 2024) da revista da Ordem dos Médicos, indicou hoje o SESARAM em comunicado de imprensa.

O artigo publicado na revista revista científica trimestral refere-se à unidade localizada no Hospital dos Marmeleiros como "um exemplo a replicar".

"A UDF, pioneira na Região Autónoma da Madeira e no País, surge na sequência da sensibilidade existente para o problema da fragilidade e de um desafio lançado pela Direcção Clínica e pelo Conselho de Administração do SESARAM, EPERAM", salienta a nota remetida às redacções.

Esta unidade tem como principal objectivo "promover cuidados altamente diferenciados de saúde a doentes frágeis e servir de interface entre a alta clínica e o regresso ao domicílio, processo no qual se avalia todos os factores, incluindo o impacto negativo que uma hospitalização pode gerar em termos de funcionalidade na pessoa frágil", com "benefícios na redução da mortalidade, de complicações e de reinternamentos e na melhoria da qualidade de vida", reforça a mesma nota.

A transição do internamento hospitalar para o domicílio é um período crítico, que requer uma comunicação e uma coordenação regular com os Cuidados de Saúde Primários, de forma a permitir que as ações executadas e planeadas tenham continuidade.

A UDF está integrada no Serviço de Medicina Interna e tendo iniciado a sua actividade a 15 de Julho de 2021. Conta com uma equipa multidisciplinar com profissionais de saúde de diferentes áreas, e tem como coordenadores o médico especialista em medicina interna, Miguel Homem Costa, e a enfermeira Helena Paula Lemos.

De acordo com o SESARAM, esta valência já permitiu "o regresso de 227 utentes ao seu domicílio", tendo sido várias vezes agraciada e distinguida por projectos desenvolvidos pela sua equipa.