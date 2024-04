Museu Militar da Madeira abre portas para assinalar 106.º Aniversário da Batalha de La Lys

O Museu Militar da Madeira está a assinalar o 106.º Aniversário da Batalha de La Lys, com uma exposição temporária, que estará patente ao público até dia 12 de Abril, sendo visitável no Palácio de São Lourenço.

Esta terça-feira, dia 9, data da referida batalha, o museu abre as suas portas de forma gratuita a todos os que queiram visitar o museu e em particular esta exposição.

Na batalha de La Lys a participação de madeirenses registou um morto e seis prisioneiros que foram libertados cerca de sete meses depois, a 11 de Novembro de 1918, data do Armistício que ditou o fim do primeiro grande conflito mundial.

O único herói madeirense morto nesta batalha, o Alferes de Infantaria João Paulo da Veiga Pestana, que dá o nome a uma artéria do Funchal, integrou o Corpo Expedicionário Português, e morreu em combate no dia 9 de Abril de 1918, na região de Laventie, na Flandres (França). Está sepultado no Cemitério Militar Português de Richebourg L’Avoué (França). O seu espólio é parte integrante do Museu Militar da Madeira.

Saiba que iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

10h00 A Comissão de Moradores do Garachico realiza, esta terça-feira, a apresentação pública de um documento sobre os problemas do saneamento básico naquela freguesia. A iniciativa terá junto às instalações/Sede da ARM- Águas Resíduos da Madeira, na Rua dos Ferreiros no Funchal.

10h00 Pedro Ramos participa na sessão informativa alusiva ao ‘Summer Medical School: Lifestyle’, uma iniciativa promovida pela NOVA Medical School que contará com o apoio do Governo Regional, na Escola Secundária Francisco Franco.

10h15 CDU realiza eeunião com moradores do Sítio das Águas Mansas para abordar questões de interesse da população.

11h00 O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues recebe, em audiência, na Assembleia Legislativa da Madeira, o Comandante Operacional da Madeira, Major-General Rui Tendeiro.

10h45 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita um conjunto de pequenas empresas apoiadas pelo Instituto de Emprego da Madeira, através dos seus programas CRIEE e PEED. A primeira empresa a visitar será um Instituto de Beleza, de nome Peleclinic.

11h15 O representante da República Ireneu Cabral Barreto, recebe em audiência, o Embaixador da República de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro, no Palácio de São Lourenço. Pelas 15 horas, o mesmo diplomata é recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, na Assembleia Legislativa da Madeira.

14h30 No âmbito do Programa Regional da Semana da Interculturalidade - EAPN Portugal, a Reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas) acolhe a apresentação da Infografia ‘Estudantes Estrangeiros na RAM: Factos & Números’. Segue-se, entre as 14h30 às 16h30, a tertúlia ‘Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica’, na Sala do Pátio I do Colégio dos Jesuítas.

16h00 O SESARAM assinala a recepção de placas a atestar a renovação da certificação de 10 das suas unidades de Gestão Clínica, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Miguel Albuquerque estará presente.

18h00 Centro de Apoio a Doentes com Cancro da Mama - Mama Help Madeira promove iniciativa sobre 'A Importância do exercício no percurso oncológico'. Serão oradores Afonso Franco, Carla Malveiro e Cláudia Raquel Gonçalves. Evento terá lugar no Centro Eugénia Bettencourt, no Funchal.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

18h00 Conferência de imprensa de apresentação do Festival de Música ‘Calheta Soundsgood’, com a presença do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, e Fábio Afonso, CEO Maktub, que está a cargo da produção do evento.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 9 de Abril, Dia do Antigo Combatente:

1553 - Morre, com 59 anos, o escritor francês François Rabelais (data provável).

1626 - Morre, aos 65 anos, o filósofo inglês Francis Bacon.

1749 - Morre, com 72 anos, o gramático e historiador português Jerónimo Contador de Argote.

1821 - Nasce o poeta francês Charles-Pierre Baudelaire.

1865 - Termina a Guerra Civil nos Estados Unidos da América (EUA), com a rendição do general Confederado Robert E. Lee ao general da União Ulysses S. Grant.

1872 - Nasce Léon Blum, primeiro socialista e judeu a liderar o Governo francês (1936-1937).

1903 - Nasce o endocrinologista norte-americano Gregory Goodwin Pincus, investigador da pílula contracetiva.

1912 - É fundado o primeiro grupo de Escuteiros de Portugal.

1918 - Grande Guerra 1914-1918. O Corpo Expedicionário Português é destroçado na Batalha de La Lys, em França.

1928 - O Islamismo deixa de ser a religião oficial na Turquia.

1940 - II Guerra Mundial. Forças alemãs de Hitler invadem a Noruega e a Dinamarca.

1942 - Nasce Adriano Correia de Oliveira, músico e compositor, um dos mais importantes intérpretes do fado de Coimbra e do movimento "baladeiro" de resistência à ditadura nos anos de 1960-1970.

- II Guerra Mundial. Rendição das forças norte-americanas do general Jonathan Wainwright aos japoneses.

1943 - Holocausto. É suspenso o extermínio de judeus deportados no campo Chelmno, na Polónia. Será retomado exatamente um ano depois.

1959 - A NASA apresenta os sete primeiros astronautas que irão concretizar o projeto Mercury: Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Gus Grissom, Wally Schirra, Alan Shepard e Donald Slayton.

1966 - O Reino Unido pressiona o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para impedir o transporte de petróleo para a Rodésia.

1974 - Atentado das Brigadas Revolucionárias contra o navio Niassa, símbolo da política colonialista da ditadura portuguesa.

1977 - É legalizado o Partido Comunista Espanhol, depois de 38 anos de clandestinidade.

1981 - O relatório sobre o desastre aéreo de Camarate, que causou a morte do primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro, assegura a inexistência de "intenção criminosa".

1991 - O Soviete Supremo da Geórgia declara unilateralmente a independência da república.

1992 - O ex-Presidente do Panamá, Manuel Noriega, é condenado num tribunal de Miami, Florida, nos Estados Unidos da América, por tráfico de droga.

1995 - Alberto Fujimori, do partido Cambio 90-Nova Maioria, vence as eleições Presidenciais no Peru, com mais de 60 por cento dos votos.

1996 - Morre, com 43 anos, o ator Carlos Daniel, do Teatro Nacional D. Maria II.

2003 - Guerra do Iraque. As forças norte-americanas tomam Bagdade.

- Morre, com 94 anos, o escultor basco Jorge Oteiza.

2005 - É inaugurada a Bedeteca de Beja, na Casa da Cultura.

- Casamento de Carlos de Gales com Camila Parker Bowles.

2006 - O arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha é distinguido com o Prémio Pritzker, o "Nobel" da Arquitetura.

2007 - Eleições Presidenciais em Timor-Leste.

- A Rússia anuncia a construção da primeira central nuclear flutuante do mundo.

- Morre, com 77 anos, o escritor, poeta e filósofo checo Egon Bondy, nascido Zbynek Fiser.

2008 - O Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ordena a nacionalização da Ternium-Sidor (Siderúrgica do Orinoco), a maior empresa de aço do país, propriedade do grupo italo-argentino Techint.

- Morre, com 82 anos, o repórter fotográfico norte-americano Burt Glinn, que retratou a Guerra-Fria e fez a cobertura da entrada de Fidel Castro em Havana em janeiro de 1959.

2011 - Morre, aos 86 anos, Sidney Lumet, realizador de "Um Dia de Cão" e "O Veredito".

2012 - Morre, com 82 anos, o cantor catalão Josep Guardiola.

2016 - O belgo-marroquino Mohamed Abrini é acusado de "participação em atividades de um grupo terrorista e de assassinatos terroristas" nos atentados de 13 de novembro em Paris, França.

- Morre, aos 65 anos, Joaquim João, antigo capitão da seleção moçambicana de futebol e do Ferroviário de Maputo.

2018 - É inaugurado o primeiro memorial no Reino Unido de homenagem aos soldados portugueses mortos durante a Primeira Guerra Mundial - um vitral numa igreja nos arredores de Londres que foi frequentada pelo rei Manuel II. Ao lado é inaugurada outra janela em homenagem a Manuel II.

- Morre, aos 88 anos, Augusto Pereira Brandão, arquiteto e um dos responsáveis pela criação da Faculdade de Arquitetura de Lisboa.

- Morre, aos 83 anos, José Mafra, músico português e um dos fundadores do Conjunto António Mafra.

2019 - O Chega é oficializado como partido político pelo Tribunal Constitucional.

2020 - Covid-19: A Federação Internacional de Basquetebol adia o Europeu masculino de 2021 para de setembro de 2022, com organização repartida por Alemanha, Itália, Geórgia e República Checa.

- O primeiro-ministro, António Costa, anuncia que até ao 9.º ano de escolaridade todo o terceiro período prosseguirá com ensino à distância, mantendo-se os apoios às famílias com filhos menores de 12 anos.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga a Lei que cria um regime excecional de perdão de penas devido à covid-19.

- Os ministros das Finanças europeus chegam a acordo sobre um "pacote de dimensões sem precedentes" para fazer face à crise provocada pela pandemia da covid-19.

- O parlamento angolano aprova por unanimidade a prorrogação por mais 15 dias do estado de emergência.

- Morre, aos 77 anos, Luís Noronha da Costa, pintor português, representou Portugal na Bienal de São Paulo em 1969 e na Bienal de Veneza em 1970.

2022 - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reúne-se com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Kiev.

PENSAMENTO DO DIA

Homem livre, tu sempre gostarás do mar Charles Baudelaire (1821-1867), poeta, escritor e crítico francês

Este é o centésimo dia do ano. Faltam 266 dias para o termo de 2024.