EMIR e bombeiros socorrem homem no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal juntamente com a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) estão, neste momento, a socorrer um homem que se sentiu mal na Rua da Ponte Nova, no Funchal.

A vítima com cerca de 50 anos terá sentido, segundo foi possível apurar, tremores.

Após tratamento pré-hospitalar será transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.