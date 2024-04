Peleclinic é o concretizar de sonho de ex-bancária

Inaugurado em Setembro do ano passado, a Peleclinic, instituto de beleza esta manhã visitado pelo presidente do Governo Regional, é o concretizar de "sonho" de ex-bancária que ficou no desemprego.

Na sequência do "desemprego involuntário" que foi vítima, Carla Ribeiro decidiu ser empreendedora e criar a Peleclinic a pensar "no bem-estar da pele" dos cidadãos.

Contou com a ajuda "fundamental" do Instituto de Emprego da Madeira através do programa CRIEE.

A empresária promete "mais novidades" para breve além da significativa oferta que já apresenta, com destaque para epilação laser díodo e rejuvenescimento facial - laser.

Peleclinic que proporciona variedade de tratamentos faciais, tratamentos corporais, microagulhamento e nail designer massagens.