Centenas de motards assinalam Dia Nacional do Motociclismo com passeio

No âmbito do Dia Nacional do Motociclismo centenas de motards reuniram-se, esta manhã, pelas 10h30, na Avenida Francisco Sá Carneiro, no Funchal, para assinalar a data e seguir rumo até Machico.

Este domingo a cidade de Machico recebe uma das maiores concentrações de motociclistas, com a Praça do Fórum a acolher cerca de 6 mil motos.

A iniciativa, fruto de um protocolo entre a Câmara Municipal de Machico e a Associação de Motociclismo da Madeira, contará com um programa diversificado durante a tarde: pelas 15 horas vão decorrer os discursos oficiais das entidades envolvidas na organização e às 15h30 a benção das motas.

Já pelas 16h30, o evento contará com uma Bike Wash, e cerca de meia hora depois a banda KROD subirá ao palco para animar os milhares de motards presentes. A concentração culmina com uma com o DJ João Canada.

Este evento terá uma vertente solidária, através da presença três stands de associações que se pautam pela ajuda ao próximo e que irão partilhar o recinto com outras 12 associações de motards.