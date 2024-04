Dois voos com destino à Madeira cancelados e outros cinco divergidos

As condições atmosféricas que se fazem sentir na Madeira, esta manhã, nomeadamente os ventos fortes do quadrante Sodoeste que estão afectar a zona do aeroporto, estão a condicionar o tráfego aéreo no arquipélago.

Até ao meio-dia, e de acordo com a página da ANA - Aeroportos de Portuga, tinham sido cancelados dois voos, o EJU7621 da EasyJet proveniente de Lisboa e respectiva partida.

Outros cinco aviões foram obrigados a divergir, quatro do quais optaram por rumar para ao Aeroporto do Porto Santo.

Neste momento, encontram-se na placa: o easyJet proveniente de Lisboa, o TUI de Birmingham, o Transavia de Amsterdão e o Jet 2 de Manchester, que falharam a aterragem no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

O DIÁRIO sabe que que alguns hotéis da 'ilha dourada' já foram contatados para receber passageiros destes voos.

Os outros dois aviões divergidos, correspondem ao easyJet vindo de Manchester, que seguiu para Canárias.