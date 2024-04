Polícia brasileira investiga desvio de mais de 307 milhões de euros da saúde pública

A polícia brasileira anunciou ontem uma grande operação para investigar crimes contra a administração pública e branqueamento de capitais desviados do sistema de saúde pública no valor de 1,7 mil milhões de reais (307 milhões de euros).

Num comunicado, a Polícia Federal brasileira informou que a operação Plenitude, realizada em conjunto com a Controladoria Geral da União (CGU) e a Receita Federal, mobiliza mais de 150 agentes que cumprem 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços com 42 alvos.

As buscas acontecem nas cidades de Belém, Benevides, Parauapebas, Ananindeua, Santa Maria do Pará, São Miguel do Guamá, no estado do Pará, e um na cidade de Barueri, localizada no estado de São Paulo.

Segundo a polícia, há "indícios de crimes em licitações envolvendo recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)", transferência "de valores indevidos para servidores públicos de diversas prefeituras do estado do Pará, lavagem de capitais com a utilização de empresas de fachada", além de "possível prática de evasão de divisas através de 'offshore' situada em paraíso fiscal", explicou a autoridade policial brasileira.

Os crimes terão sido praticados por pessoas que usaram empresas ligadas ao ramo de saneamento urbano no Pará e em outras unidades da federação.

A justiça brasileira também autorizou a apreensão de bens dos investigados no valor máximo de 1,7 mil milhões de reais, para devolução dos valores alegadamente usurpados dos cofres públicos.

A polícia brasileira informou ainda que após a análise de todo o material recolhido nas medidas de busca, o caso será aprofundado pelos investigadores, tendo por objetivo o esclarecimento dos factos de relevância criminal e responsabilização individualizada de cada suspeito.