Funchal paga mais de 105 mil euros a privado para alojar 20 cães do Vasco Gil

A Câmara Municipal do Funchal celebrou um contrato para a prestação de serviço de alojamento para vários cães que se encontram no canil Vasco Gil. O contrato é de 105.840 euros, aos quais acresce o IVA em vigor.

De acordo com a documentos afecta a este processo, falamos na necessidade de alojamento de 20 cães, machos e fêmeas, que se encontram alojados no canil. São animais saudáveis, esterilizados, identificados com transponder no nome da CMF, vacinados contra a raiva e contra as principais doenças, incluindo a tosse de canil e desparasitados interna e externamente. A alimentação fica a cargo da autarquia.

O contrato foi celebrado com o Dogtel – Centro de Alojamento de Cães e Gatos, que detém um espaço na Rua do Lazareto, no Funchal.

De acordo com dados fornecidos pela autarquia a 1 de Abril, em 2023, foram adoptados, no Canil Municipal Vasco Gil, 293 animais, no entanto, neste momento, ainda permanecem sob a gestão da Câmara Municipal do Funchal 365 animais. Este espaço está a ser alvo de obras de remodelação e de melhoramentos das condições. Além dos cães, abriga também dezenas de gatos.

Encontra-se igualmente a decorrer uma campanha de adopção, com o apoio dos centros comerciais do Funchal. No Madeira Shopping, Forum Madeira e Plaza Madeira pode encontrar as fotografias de alguns animais disponíveis para adopção.