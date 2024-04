Um trabalhador caiu de uma altura de cerca de 3 metros, esta manhã, pelas 9 horas, numa obra no Caminho do Meio, em Santa Maria Maior, no Funchal.

Com um ferimento na cabeça e queixas na coluna, o homem de 48 anos foi socorrido por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o Hospital Particular.