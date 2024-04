Dez aviões divergidos e quatro cancelados

Num balanço até às 15 horas desta sexta-feira, já foram canelados quatro voos de e para a Madeira e 10 aeronaves foram obrigadas a divergir devido ao forte forte sentido no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

De acordo com a página da ANA Aeroportos é dado conta que os voos EJU7621, da easyJet, proveniente de Lisboa, e o TP 16878, da companhia área TAP, que vinha de Lisboa, foram ambos cancelados, assim como as suas partidas do aeroporto da Madeira, das 9h00 e 11h35, respectivamente.

No que diz respeito a aeronaves divergidas a ANA aeroportos contabiliza 10:

Companhia Aérea Destino easyjet Lisboa - divergiu para Lisboa Transavia Amesterdão - divergiu para o Porto Santo Jet2 Manchester - divergiu para o Porto Santo e posteriormente para Lanzarote easyjet Manchester - divergiu para Tenerife easyjet Londres- divergiu para Las Palmas easyjet Lisboa - divergiu para o aeroporto de origem Smartlynx Airlines Riga - divergiu para o Porto Santo TUI Birmingham - divergiu para o Porto Santo Ryanair Paris, Beauvais - divergiu para Lisboa EW Discover Frankfurt - divergiu para Portimão

Como noticiado, alguns hotéis do Porto Santo já foram contactados para receber passageiros dos voos divergidos.