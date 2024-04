"A Madeira está longe de ser uma terra saudável"

A Iniciativa Liberal (IL) emitiu um comunicado, este domingo, a propósito do Dia Mundial da Saúde, para expressar a sua preocupação face ao que diz que se passa na Região.

O Governo Regional investe mais do que nunca na saúde, mas, paradoxalmente, a eficácia dos serviços de saúde no combate às listas de espera tem-se revelado insuficiente. É mais do que tempo de a Secretaria da Saúde vir explicar esta incapacidade. Independentemente das afirmações do Governo, continuam a faltar médicos de família e verifica-se um aumento incessante das listas de espera. IL

A IL defende que "os madeirenses merecem saber, nem que seja por estimativa, quando ocorrerão as suas consultas, cirurgias e exames de diagnóstico". No entanto, salienta a IL, "essa informação é desconhecida, principalmente porque o próprio SESARAM não é claro no que respeita a estas agendas".