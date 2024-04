Encontrado cadáver do segundo turista desaparecido

Foi encontrado, esta manhã, um cadáver do sexo masculino, em São Vicente, que ao que tudo indica será do segundo turista francês que desapareceu, juntamente com a mulher, a 16 de Março.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o corpo estava a cerca de 150 metros do cadáver da mulher, encontrado ao final do dia de ontem.

O corpo da mulher, Véronique Blond, assim como o do marido, já foram retirados e transportados para a estrada.

Ao DIÁRIO, o comissário da PSP João Góis explicou que os corpos encontravam-se numa zona de difícil acesso e íngreme: "Esta zona é muito fora do trilho. A indicação que nós dá é que ele possa ter caído numa zona superior do trilho para esta zona".

"A zona não é de fácil acesso para trabalharmos em segurança. Para retirar um corpo naquela zona em segurança é preciso ter pontos de amarração, é preciso trabalhar em cordas e é preciso as pessoas estarem em segurança. Com o anoitecer e com as dificuldades no terreno tornava-se impraticável", referiu o comissário sobre a dificuldade do resgate dos corpos.

Acrescenta que não foi muito difícil encontrar o segundo corpo visto na zona existirem canas partidas, que levavam a crer que algo tinha caído. "Quando retiramos o primeiro corpo, que foi uma operação ainda algo demorada, fizemos uma busca e vimos que havia uma parte, uma segunda ravina, onde havia alguns indícios de ter passado lá alguém porque havia canas partida. Este segundo corpo terá sido projectado para uma zona mais inferior do primeiro corpo".

Os corpos serão encaminhados para o Instituto de Medicina Legal, onde será feita a autópsia que irá determinar a identificação e as causas da morte.

Nas buscas estiveram empenhados diversos meios: 16 elementos e três viaturas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana.