"Não sou obrigada a trabalhar com uma pessoa que se esqueceu da relação de confiança"

A secretária regional de Agricultura e Ambiente justificou há momentos a exoneração do seu adjunto do gabinete dizendo que a mesma prende-se por questões meramente de confiança pessoal.

“Não sou obrigada a trabalhar diariamente com uma pessoa que é membro do meu gabinete, nomeado por mim - noto convidado por mim - e que se esqueceu da relação de confiança que é essencial no dia a dia”, reagiu quando questionada pelo DIÁRIO sobre o assunto que marca a ordem política da noite.

A exoneração de António Trindade foi conhecida esta tarde quando a mesma foi publicada no jornal oficial da Região. A governante acrescenta que a Ana Macedo assumiu funções adicionais ao secretariado pessoal pela sua reconhecida competência e releva o seu elevado profissionalismo.

Explicou, numa declaração curta, numa curta declaração mais suficiente para sublinhar que esta é uma situação deveria ser encarada com perfeitamente enquadrável como em tantos outros casos da esfera da administração pública ou nos cargos de nomeação em que sucedem-se nomeações, promoções ou até exonerações. Este é um desses casos.

Quem não gostou de ter sido exonerado foi António Trindade que já disse ter sido por ter dado apoio a Manuel António Correia.