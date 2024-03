PAN afirma que há abertura da Diocese para melhor gestão da Quinta Pedagógica dos Prazeres

O PAN indica que a Diocese do Funchal revelou abertura para haver um trabalho conjunto de modo a garantir uma melhor gestão da Quinta Pedagógica dos Prazeres. Este é o resultado de uma audiência tida entre o partido, que se fez representar por Catarina Matos e Marco Gonçalves, e o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

O partido demonstra preocupação para com a gestão deste espaço, que se encontra em obras. Após o término dessa intervenção, o PAN considera ser crucial garantir todas as condições para os animais que lá ficarem alojados. "O PAN tem acompanhado de perto a situação dos animais da Quinta Pedagógica dos Prazeres, após várias denúncias por parte de pessoas preocupadas. O partido reuniu em Dezembro com o sr. padre da Paróquia no sentido de melhorar algumas das condições em que se encontravam os animais. Estivemos em constante articulação com a Secretaria da Agricultura e Ambiente, conseguido que o lama e o burro fossem retirados, atendendo que o espaço onde se encontravam não era o mais adequado", indica o partido.

"Apesar da boa vontade da paróquia, do apoio da Câmara Municipal da Calheta, é necessário garantir uma gestão mais eficiente do espaço dotada de recursos humanos especializados na área animal", considera. "Ficamos satisfeitos por perceber que a requalificação do espaço, através do orçamento participativo, se encontra a decorrer e ficamos expectantes por ver os resultados, sendo que continuaremos a acompanhar a situação", termina.