Acidente entre moto e ligeiro na Via Rápida

Uma colisão entre uma moto e um veículo ligeiro, ocorrida há instantes, na Via Rápida, na zona da Boa Nova, no sentido Funchal-Machico, está a causar uma extensa fila de trânsito.

O sinistro, que ocorreu entre o km 15.5 e o km 19.7, resultou apenas em danos materiais, não tendo sido necessário accionar nenhuma corporação de bombeiros.

Há uma longa fila de trânsito, que já ultrapassa os 4 quilómetros de extensão, segundo a aplicação 'Info Vias'.

A ViaLitoral encontra-se no local.

É de realçar que esta manhã é assinalado o Dia Internacional do Motociclista com um passeio desde a cidade do Funchal até Machico, onde participam centenas de motards.