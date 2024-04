Celebração do Dia Nacional do Motociclista acontece Domingo em Machico

A exemplo do que tem vindo a acontecer todos os anos, a Associação de Motociclismo da Madeira vai replicar, este domingo, as comemorações do Dia Nacional do Motociclista.

A comemoração será repartida em duas partes, sendo a primeira o passeio organizado no âmbito do mototurismo, onde a concentração dos motociclistas irá acontecer na Avenida Sá Carneiro, seguindo depois com destino à cidade de Machico.

A partida irá acontecer pelas 10h30 e será dada pela presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, na companhia da secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes e da presidente da APRAM, Paula Cabaço.

A chegada a Machico está prevista acontecer pelas 11h30, onde depois será realizada a segunda parte do evento e com "maior relevância", segundo a organização. Desta feita, será feita uma concentração e celebração na Praça do Fórum de Machico, com a recepção do presidente da Câmara Municipal, Ricardo Franco.

A associação prevê que este seja "um dia de grande confraternização e celebração" e, por isso, também estão previstas, em Machico, as habituais barracas de comes e bebes, que serão exploradas pelos clubes filiados da associação e instituições de cariz solidário.

As inúmeras motas e motociclistas participarão igualmente de um momento ritual da Bênção das Motas com o Cónego Manuel Ramos, Pároco de Machico. A animação será feita com a presença de vários conjuntos musicais como os 'De Passagem' e 'KROD'. Também irá haver o tradicional Bike Wash, sendo que o fecho das animações está reservado para a actuação do DJ João Canada.

Pedimos a todos os participantes a colaboração no cumprimento de todas as regras de segurança impostas para o bem comum, reiterando que este é um dia de celebração dos amantes e simpatizantes de duas rodas. Colin Ferreira, presidente da Associação de Motociclismo da Madeira

Nos últimos dois anos, esta celebração obteve recordes constantes. Em 2022, houve uma aderência de um total de 4.600 motas e 6.300 pessoas, e no ano transacto, "inesperadamente", foi novamente atingido o recorde com 5.078 motas e cerca de 7 mil pessoas.