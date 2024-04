Já chegou ao Funchal o transatlântico 'Viking Sea', em viagem de reposicionamento

Quando ao fim da manhã chegou ao Porto do Funchal, com 792 passageiros e 462 tripulantes a bordo, o 'Viking Sea' veio cumprir uma escala de 7 horas. Tem saída prevista para esta tarde, pelas 18h00.

O navio proveniente de St. Maarten está a atravessar o Atlântico, no âmbito do cruzeiro de 12 ou 24 noites que iniciou em Porto Rico a 27 do passado mês de Março, informa a APRAM.

Fez escalas em Philipsburg, em St. Maarten, Caraíbas, agora, no Funchal, seguindo-se Valencia e Barcelona, onde termina a 08 de abril, a opção da viagem de 12 noites. Quem optou pelas 24 noites visita ainda, Marselha, Mónaco, Livorno, Roma, Nápoles, Corfu, Dubrovnik, Split e Chioggia, términus do cruzeiro no próximo dia 19 deste mês.

O 'Viking Sea' está em viagem de reposicionamento para o Mediterrâneo, onde vai operar cruzeiros nos próximos meses, regressando às Caraíbas no Próximo mês de Outubro, com passagem pelo Porto do Funchal.