Escola de Machico celebra liberdade no 'Dia dos Clubes'

A liberdade foi o tema escolhido para o Dia dos Clubes e Projectos da Escola Básica e Secundária de Machico, associando-se, assim, às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

"Na parte da manhã, o pavilhão da escola foi pequeno para receber todos os que quiseram estar presentes neste momento de festa e de partilha, concretizado em várias actividades e momentos musicais e de expressão artística, desenvolvidos pelos clubes de música, dança e expressão plástica numa articulação entre alunos, professores e restantes elementos da comunidade escolar", refere o estabelecimento de ensino, em comunicado.

Fotos DR/EBSM

O evento foi também aproveitado para homenagear com o prémio de mérito cultural os alunos que mais se têm destacado nos clubes e projectos existentes na escola.

Já a tarde foi preenchida com a exposição 'A tua opinião, CONTA!', do Parlamento Jovem, bem como com o workshop do Clube de Robótica e o Torneio de Futebol inter turmas, destinado aos alunos do 3.º ciclo e secundário.