Manuel António manifesta "indisponibilidade para participar em listas de deputados ou outras" do PSD-M

É através de um duro comunicado enviado à imprensa que Manuel António Correia, ex-candidato às directas do PSD-Madeira contra Miguel Albuquerque, toma posição pública pela primeira vez depois da exoneração de António Trindade, até ontem adjunto de Rafaela Fernandes, secretária da Agricultura. Refira-se que Trindade foi apoiante de Manuel António nas internas, que terminaram com a vitória de Albuquerque. O caso está contado na edição impressa do DIÁRIO de hoje.

"Face às exonerações de cargos públicos anunciadas, de militantes do PSD-M, na sequência de apoio político individual prestado à candidatura de Manuel António Correia", o mesmo começa por expressar "inteira solidariedade aos visados, por via das exonerações inaceitáveis porquanto não lhes são imputadas falhas a deveres profissionais, apenas delitos de opinião, algo inaceitável nos 50 anos do 25 Abril.

Esta situação viola o respeito por direitos fundamentais dos atingidos, mas também atinge todos os social-democratas porque arrasa uma trave-mestra da Social-Democracia, como seja a liberdade de pensamento e de opinião. Todos os militantes e todo o partido são vítimas em decisões como estas e quem as pratica e consente está a violar o interesse do partido! Manuel António Correia

O ex-candidato à liderança diz que "estas atitudes põem em risco a união e coesão do PSD-Madeira, algo ainda mais grave quando partem dos principais dirigentes do partido, ou seja, daqueles que têm o dever de fomentar e garantir a união e coesão! Irresponsavelmente, estão a enfraquecer o partido perante a sociedade onde irá proximamente a votos! Quem faz isto terá de assumir essas responsabilidades perante os militantes e perante o futuro".

Estas circunstâncias põem em causa o normal funcionamento do partido e, sendo assim, não podemos fazer de conta que não existem estes atropelos e equacionamos quais as reações responsavelmente adequadas, assinalado para já a anormalidade destas e a responsabilidade dos atuais dirigentes nas mesmas. Manuel António Correia

A terminar, Manuel António Correia, falando pelos seus apoiantes, deixa já um aviso directo à actual direcção do PSD-Madeira, liderada por Miguel Albuquerque:

Acresce que estes factos tornam ainda mais evidente que não poderá haver qualquer disponibilidade para participar em listas de deputados ou outras, coisa que para nós já era evidente face à existência de projetos diferentes para o partido e para sociedade. Reiteramos, e deixamos mais uma vez claro, que temos e lutamos por projetos alternativos, para o partido e para a sociedade, e não por lugares! Manuel António Correia

Já hoje, Miguel Albuquerque desresponsabilizou-se de exonerações.