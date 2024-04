Condutor perde controlo de viatura em posto de abastecimento

Há instantes um condutor perdeu o controlo no Campo da Barca, no Funchal, entrando por um posto de abastecimento colidindo com um outro veículo que estava a abastecer.

Ver Galeria Fotos Paulo Brito

Uma testemunha que se encontrava no local, na altura do embate, explicou ao DIÁRIO que o veículo já vinha descontrolado a descer o Campo da Barca, entrando pelo posto de abastecimento atingindo outro carro. Afirmou ainda que se as torneias dos combustíveis não fossem de imediato trancadas existia risco de explosão.

A colisão resultou em dois feridos: um homem de 67 anos, que se encontrava no local a abastecer, que apresentava um edema numa das pernas e escoriações na face e couro cabeludo e o condutor, com cerca de 60 anos, que foi transportado para o hospital por precaução, não apresentando ferimentos visíveis.

A vítima que estava no posto de combustível foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e o condutor pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Do embate resultaram avultados danos nas viaturas, assim como numa das bombas de abastecimento.

No total estiveram 16 elementos e quatro veículos dos Bombeiros Sapadores do Funchal e nove elementos e três veículos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A Polícia de Segurança Pública foi igualmente accionada.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram, posteriormente, a espalhar farelo no local.