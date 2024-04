Corpo encontrado em São Vicente só será retirado amanhã

O cadáver da mulher encontrado, ao final desta tarde, em São Vicente, só será retirado do local amanhã de manhã.

De acordo com fonte oficial da PSP, entidade que está a coordenar toda a operação, existem "poucas condições" para se proceder imediatamente à remoção do corpo, devido à pouca visibilidade, uma vez que já está de noite, e o facto do mesmo se encontrar numa zona de difícil acesso.

Desta forma, as autoridades policais regressam amanhã ao terreno para efectuar a retirada do cadáver e prosseguir com as buscas, a ver se também encontram o outro elemento do casal de turistas. Tudo indica que o corpo descoberto será o da mulher que estava desaparecida desde 16 de Março, em São Vicente.

"Confirma-se a descoberta do cadáver e, à partida, será a senhora do casal de turistas que estava desaparecido", afirmou ao DIÁRIO o comissário da PSP João Góis.

Devido ao estado de decomposição do corpo, ainda não é possível adiantar a confirmação oficial da identidade, mas tudo leva a crer que seja o corpo de Véronique Blond. "Devido a indumentária, tudo indica que seja ela".