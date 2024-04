Mais mais de 6 mil motas esperadas em concentração em Machico no próximo domingo

No âmbito do Dia Nacional do Motociclismo, e fruto de um protocolo estabelecido entre o Câmara Municipal e a Associação de Motociclismo da Madeira, no próximo domingo, 7 de Abril, cidade de Machico acolherá uma das maiores concentrações de motards a nível regional.

A Praça do Fórum será o local de chegada para as cerca de 6 mil motas, que partem pelas 10h30, da Avenida Sá Carneiro, no Funchal, com destino ao município machiquense.

Na parte da tarde está previsto um programa diversificado, a começar pelos discursos oficiais das entidades envolvidas na organização pelas 15 horas. Às 15h30 decorrerá a benção das motas. O evento contará ainda com uma 'Bike Wash', às 16h30.

A partir das 17 horas está programado um momento musical, com a banda KROD, seguindo-se o DJ João Canada, pelas 18 horas.

De referir que o evento terá uma vertente solidária, através da presença três stands de associações que se pautam pela ajuda ao próximo e que irão partilhar o recinto com outras 12 associações de motards.