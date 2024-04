Duas mulheres atropeladas por motociclista em passadeira na Avenida do Mar

Duas mulheres que alegadamente atravessavam passadeira na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, nas imediações da rotunda Sá Carneiro, foram vítimas de atropelamento por motociclista estafeta.

Uma das vítimas, de 65 anos de idade, terá ficado politraumatizada, tendo sido socorrida e transportada às urgências do hospital em ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. A outra vítima, de 53 anos, com queixas de membro inferior, foi socorrida e encaminhada ao hospital em ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.