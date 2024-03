É raro o dia que não acontece algum acidente nos percursos pedonais?

A ocorrência de vários incidentes em percursos pedonais, veredas e levadas, registada nos últimos dias tem suscitado vários comentários nas redes sociais, um dos quais, conclui que “é raro o dia que não acontece algum acidente”. Será que quase todos os dias há ocorrência de acidentes com os caminhantes que percorrem veredas e levadas da Madeira?

Um claro indicador da veracidade desta afirmação são as notícias que dão conta deste tipo de acidentes. Assim, de modo a avaliar a justiça da conclusão que indicia que é raro o dia que não haja acidentes nos trilhos pedonais, fomos avaliar os registos dos últimos 30 dias em matéria de ocorrências deste tipo.

Faz hoje um mês, a 26 de Fevereiro, foi notícia uma mulher que se sentiu mal na Casa de Abrigo do Pico Ruivo. Depois, só passada semana e meia, a 8 de Março, novo incidente com turista que se perdeu em levada na Ponta do Sol. Três dias volvidos, a 11 de Março, o primeiro de três resgates já realizados este mês e envolvendo o helicóptero, então de turista ferida no Pico Ruivo. No dia 13 surgiu na imprensa caso de turista socorrida por ter sofrido queda na Vereda da Ponta de São Lourenço.

Foi já na segunda metade deste mês que adensaram-se os incidentes nas serras da Madeira com caminhantes que percorrem os trilhos turísticos da ilha.

A 16 de Março dois incidentes foram notícia. O de uma mulher que caiu em vereda no Santo da Serra e de um novo resgate pelo helicóptero ‘multi-mission’, activado para resgatar turista que caíra na Vereda do Pico do Areeiro.

Depois de quase uma semana tranquila, na sexta-feira, dia 22, os bombeiros voltavam à floresta para procurar turistas que se tinham perdido nas serras de São Vicente.

Já esta semana, domingo e segunda-feira multiplicaram-se os resgates a turistas acidentados em percursos pedestres.

No domingo, dia 24, foi levada operação com dezena e meia de operacionais para resgatar turista octogenário que caíra de altura estimada em cerca de 10 metros, do trilho da Levada do Bom Sucesso para a ribeira. Quase à mesma hora uma caminhante que fazia a Levada do Caldeirão Verde também sofreu queda de alguns metros de altura, que fez mobilizar a Equipa de Resgate e Montanha dos Bombeiros Voluntários de Santana.

Ontem, segunda-feira, dia 25, mais foi resgates. O de uma estrangeira que caiu no Fanal e de um turista atingido por pedra na cabeça quando fazia o percurso entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo. Foi resgatado pelo helicóptero.

Nesta amostra que é bem elucidativa dos casos de acidente que normalmente ocorrem nas veredas e levadas, foram assim registados 11 incidentes em veredas e levadas, acidentes estes ocorridos em 8 dos últimos 30 dias.

Ou seja, não se confirma que seja tão frequente que quase diariamente haja algum acidente nas veredas e levadas da Madeira. É certo que há ocasiões em que a sucessão de acidentes, por vezes vários no mesmo dia, ou em dias consecutivos, dá a sensação que os mesmos ocorrem quase que diariamente. Mas efectivamente não é o caso. Aliás, chega a haver semanas, felizmente, sem reporte de qualquer acidente.