Há 27 anos colégio de luxo fechava as portas no Funchal e a directora fugia da Madeira

Há 27 anos, o DIÁRIO fazia manchete com o facto de um colégio de luxo fechar portas no Funchal e a sua directora desaparecer, deixando um rasto de dívidas, com os credores a ficarem a ver navios.

A 2 de Abril de 1997, era noticiado que o Colégio Internacional do Funchal, que tinha sido apresentado no ano anterior, como um projecto inovador e ambicioso, sob o ponto de vista pedagógico, fechava portas.

"Quando o Funchal foi invadido por panfletos que anunciavam a abertura do Colégio Internacional do Funchal, nada fazia prever que, volvido menos de um ano, a principal promotora do projecto, Débora Raposo, desaparecesse da Região, deixando um rasto de dívidas de milhares de contos e 11 alunos sem escola para concluírem o ano lectivo".

Concebido para ser uma escola de elites - cada discente deveria pagar 70 mil escudos por mês - o COLIF assumia-se como "um inovador e ambicioso projecto pedagócico". Segundo a reportagem do DIÁRIO, a principal inovação do colégio seria o ensino bilingue com docentes oriundos de países de língua inglesa. O estabelecimento escolar pressupunha também um vasto conjunto de actividades extracurriculares como equitação, música e ballet. Além disso, o projecto também contemplava nas suas instalações com um serviço de pediatria, com uma enfermeira e uma nutricionista, para garantir uma "total qualidade na alimentação" e, por outro lado, também contava com um "mini-autocarro" para efectuar o transporte dos seus alunos.

Mas, contrariamente ao aguardado, as aulas não começaram na quinta do Livramento, mas no Edifício Oudinot, onde ocupou inicialmente 12 salas e depois seis. E, assim, "desconhecendo completamente" esta situação, professores e alunos iniciaram as aulas naquele local.

"Os docentes cedo perderam o contacto com Débora Raposo, vendo acumularem-se os salários em atraso. Em alguns casos, afiançaram as nossas fontes, os ordenados em atraso ascendem o milhar e meio de contos", pode ler-se na reportagem do DIÁRIO, que acrescenta que, paralelamente, outras dívidas cresceram. "É o caso das rendas das salas no edifício Oudinot", que já não regularizadas desde o ano anterior.

"O equipamento informático e os móveis que foram utilizados no apetrechamento daquelas instalações também ficaram por pagar, aumentando assim os milhares de contos em dívida. Isto para não falar de outros tantos milhares de contos que, apurámos, não foram pagos às agências de viagens que organizaram as deslocações à Madeira e respectivas estadias dos responsáveis do projecto".

Presente no Canadá, a directora do colégio foi abordada sobre esta situação, tendo afirmado que "não queria saber mais nada da Madeira", ilha da qual, desabafaria ainda, estava "farta".

DESPORTO - Sporting quer Ronaldo da Madeira

Neste dia também era dado foque ao facto do Sporting estar interessado em Cristiano Ronaldo, que então era o capitão da equipa de infantis do Nacional.

"Neste sentido, o DIÁRIO apurou que o clube de Alvalade pretende o concurso de Ronaldo, jogador integrante da equipa de infantis do CD Nacional, pela qual se sagrou campeão da Madeira na pretérita temporada. Jovem talentoso que iniciou a sua carreira ao serviço do CF Andorinha, Ronaldo foi alvo de uma acesa disputa, no final da penúltima época, entre Marítimo e o Nacional pelo seu concurso, tendo então os 'alvi-negros' ganho a corrida", pode ler-se na publicação.

Era também referido que o jovem madeirense já tinha conversado com o treinador do leões e, por isso, perspectiva-se que dentro de dias iria até Lisboa para conhecer o "seu grau de ambientação à capital".

NACIONAL - Constituição faz 21 anos

Nesta edição também era noticiado que, a nível nacional, o destaque ia para a sessão solene comemorativa do 21.º aniversário da Constituição da República Portuguesa, que se realizava dias depois.

"O Presidente da República, Jorge Sampaio, vai estar na cerimónia de colocação dos bustos, que contará também com a presença da mulher de Salgado Zenha e de um dos filhos de Francisco Sá Carneiro".

Tanto para a sessão solene como para a cerimónia de colocação dos bustos foram convidados vários deputados constitucionais, entre os quais, o presidente do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa. (...) Também o ex-presidente da República, Mário Soares, iria marcar presença na sessão.

INTERNACIONAL - Dois comboios fazem 20 mortos

No panorama mundial, as atenções estavam viradas para o acidente com um comboio, no dia anterior, que tinha feito 18 mortos e 95 feridos, em Espanha. Perto de Madrid, houve um novo descarrilamento que provocou mais dois mortos e 16 feridos.