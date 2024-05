'Anthem of the Seas' chegou ao Funchal com 5.653 pessoas a bordo

Está atracado no porto do Funchal o navio 'Anthem of the Seas', que trouxe 4.104 passageiros e 1.549 tripulantes vindos de Nova Iorque. A embarcação deverá abandonar a Madeira pelas 17h30 de hoje.

O transatlântico está a cumprir um itinerário de 12 noites transatlânticas, iniciado a 28 de Abril, em Nova Iorque, tem o porto do Funchal como segunda escala, seguindo-se a Corunha, no Norte de Espanha; Le Havre, em Paris; e Southampton, na Inglaterra, onde o navio vai ficar posicionado nos próximos meses.

No mês de Setembro volta à Madeira para dois cruzeiros no itinerário da CAI, Cruise in the Atlantic Islands.