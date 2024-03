Helicóptero já resgatou turista ferida no Pico Ruivo

A turista de nacionalidade francesa que esta tarde caiu quando realizava o percurso do Pico Ruivo já foi resgatada pelo helicóptero.

A mulher apresentava ferimentos numa perna, foi estabilizada pelos Bombeiros Voluntários de Santana que foi ao local com uma equipa da GNR, e será transportada até ao Serviço Regional de Protecção Civil onde é já aguardada por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que irá levá-la até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

"Tratou-se do primeiro resgate efectuado no ano 2024, culminando na 26.ª operação concluída com sucesso, tendo a referida equipa resgatado o 27.º cidadão desde o início da sua actividade nesta valência, numa missão altamente eficaz e eficiente", informou o Serviço Regional de Protecção Civil.