Albuquerque desresponsabiliza-se de exonerações

“É da responsabilidade de cada secretário regional escolher com quem quer a trabalhar nos cargos de extrema confiança política”, disparou esta quinta-feira, 4 de Abril, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

No rescaldo da exoneração de António Trindade, até ontem adjunto de Rafaela Fernandes, Secretária Regional de Agricultura e Ambiente, afastado por falta de confiança política, conforme noticiou o DIÁRIO em primeira mão e cujos contornos pode ler no DIÁRIO de hoje, o chefe do executivo madeirense afirmou que esse “é um problema que cada secretário resolve”.

As dispensas acontecem na sequência do apoio por parte de elementos - nomeados por confiança política - à candidatura de Manuel António Correia, opositor derrotado por Albuquerque nas 'directas' à liderança do PSD-Madeira.

Sobre uma possível desunião, o líder social democrata assegura que o partido “está unido face aos desafios”.

Declarações proferidas à margem da visita à Direcção Regional dos Transportes.