'Dia Intergeracional da Solidariedade' acontece em Abril

A Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi vai organizar, em Abril, o 'Dia Intergeracional da Solidariedade', previsto para dia 29 e que vai juntar participantes de diferentes faixas etárias oriundos de uma dezena de países.

Os participantes chegam da Alemanha, Espanha, Grécia, Lituânia, Itália, Roménia, Bulgária, Macedónia do Norte, Sérvia e Portugal. A iniciativa irá contar com a participação de utentes da Casa de São José, em Câmara de Lobos e estudantes do ISAL, no âmbito da unidade curricular de Organização e Gestão de Eventos, entre outras instituições e demais público em geral interessado em participar na actividade.

Já este mês, a associação participou no Festival Internacional de Guitarras RUST, na Áustria, que contou com a atuação da Orquestra de Bandolins Obcl de Câmara de Lobos - ComCORDAS e com a interpretação e direção musical de Luciano Lombardi.

Já o Jardim Tropical Monte Palace recebeu a X edição da 'Pegada Rosa: unidas contra o cancro no feminino', iniciativa que visa sensibilizar para a prevenção do cancro na mulher.

Por fim, no passado dia 21 de Março decorreu a celebração do protocolo de cooperação entre a ACSSRL e o ISAL, que antecedeu o I Encontro Internacional de Projetos Erasmus + “Educational Europe”. A iniciativa, além de apresentar cerca de duas dezenas de projetos Erasmus, nas áreas da Educação Inclusiva, “possibilitou o estabelecimento de novas sinergias para a realização de novos eventos de índole científico, técnico, pedagógico, social, cultural e de extensão universitária”, refere nota da ACSSRL.