Esgotado espectáculo 'Piripiri extra forte' no Teatro Municipal Baltazar Dias

Encontram-se esgotados todos os bilhetes para o espectáculo 'Piripiri extra forte' - projecto vencedor do Festival de Teatro Escolar Carlos Varela - com exibição programada para o dia 7 Abril, às 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

Para aqueles que não conseguiram garantir os seus bilhetes, o Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal sugere que "fiquem atentos a futuros eventos culturais", prometendo novas "oportunidades emocionantes de vivenciar momentos enriquecedores como este".

Quanto à peça, a história gira em torno de um jantar entre seis amigos, onde David convida Rita, que por sua vez convida a sua amiga Patrícia, desencadeando uma série de situações inesperadas.

Entre goles de vinho e fatias de pizza, as personagens discutem sobre temas diversos, como o futuro, a política, exames e até mesmo o amor. No decorrer da noite, surgem questões intrigantes: o que realmente aconteceu entre David e Rita? Quando começa verdadeiramente uma amizade? Qual o propósito de frequentar o teatro? E, por fim, o que define o amor? Com confrontos, risadas e algumas reviravoltas, os espectadores são convidados a encontrar as respostas para esses questionamentos.

A peça, dirigida por Vanda Caixas, promete "uma experiência única", que levou à venda total dos bilhetes. Um sinal do "apreço pelo teatro e pela diversidade de pensamentos e emoções que ele pode proporcionar", considera a organização.