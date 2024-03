Missa da Ressurreição encerra celebrações da Semana Santa na Diocese do Funchal

O bispo do Funchal, Nuno Brás, preside, neste Domingo de Páscoa, à procissão da Ressurreição (10h30) e à missa solene na Sé (11h00). É o culminar das celebrações da Semana Santa.

Este é o único evento em agenda este último dia de Março de 2024.

A mensagem do chefe da Igreja Católica madeirense para esta Páscoa lembrou as situações de conflito no Mundo. “Mesmo no meio de guerras, com dificuldades económicas ou de saúde, ou ainda ano meio da solidão, a notícia da ressurreição faz-nos ter esperança. O mal, por muito que pareça crescer, jamais terá a última palavra. Por isso cantamos: Aleluia! Louvado seja Deus!”, disse Nuno Brás, na declaração divulgada na quarta-feira pelo Gabinete de Informação da Diocese do Funchal.

“Quando paramos e olhamos para trás, percebemos que a fé na ressurreição nos foi transmitida por uma longa cadeia de cristãos! Sabemos que tudo começou com aquele primeiro encontro do ressuscitado com Maria Madalena, na manhã de Páscoa (...). E, após esta primeira geração de cristãos, foram muitos, tantos, uma multidão de multidões que foi enchendo o tempo e os lugares”, referiu o bispo da Diocese do Funchal. “A boa notícia de que a morte foi derrotada e que a vida de Deus está ao nosso alcance encheu o universo. Hoje somos nós. Somos nós aqueles que Jesus convida para a sua Ceia”, prosseguiu Nuno Brás.

Com o tema ‘Hoje somos nós’, o bispo destacou que a “boa notícia” de que a morte foi derrotada e que “a vida de Deus” está ao alcance das pessoas hoje, encheu o universo, após uma primeira geração de cristãos, referindo que quando se olha para trás se percebe que “a fé na ressurreição foi transmitida por uma longa cadeia de cristãos”, uma multidão de multidões que foi enchendo o tempo e os lugares.

O Domingo de Páscoa é assinalado em todas as paróquias da Madeira e Porto Santo.

A procissão da Ressurreição e a celebração da eucaristia marcam este dia. Eis os horários das celebrações nas diversas igrejas:

Achadas da Cruz – 08h30

Álamos – 09h00

Amparo (Ponta do Pargo) – 08h30

Arco da Calheta -07h30

Arco de São Jorge – 10h30

Atouguia – 08h00

Calheta – 11h00

Câmara de Lobos -10h30

Campanário – 10h30

Canhas – 11h00

Caniçal – 09h00

Caniço – 11h00

Carmo (Câmara de Lobos) – 10h00

Carvalhal – 09h00

Conceição (Ponta do Sol) – 08h00

Coração de Jesus (Boa Nova) – 10h15

Eiras – 09h00

Encarnação (Estreito de Câmara de Lobos) – 10h00

Espírito Santo (Porto Santo) – 09h30

Fajã da Ovelha – 10h30

Fajã do Penedo – 10h00

Feiteiras (São Vicente) – 09h00

Gaula – 11h00

Garachico – 09h00

Graça – 10h30

Ilha – 09h00

Jardim da Serra -10h30

Lameiros (São Vicente) – 10h30

Lombada (Santa Cruz) – 09h15

Loreto – 09h15

Machico – 09h30

Madalena do Mar – 11h00

Monte -10h00

Nazaré -10h00

Piedade (Porto Santo) – 11h00

Piquinho – 10h30

Ponta do Pargo – 07h30

Ponta do Sol – 09h30

Porto da Cruz – 10h30

Porto Moniz -12h00

Prazeres – 09h30

Preces (Machico) – 11h00

Quinta Grande – 09h00

Ribeira Brava – 10h00

Ribeira da Janela – 08h00

Ribeira Seca – 10h00

Rosário – 12h00

Sagrada Família – 10h00

Santa -10h00

Santana – 11h00

Santa Cecília – 10h00

Santa Cruz – 09h00

Santa Maria Maior – 10h30

Santa Rita – 09h30

Santo Amaro – 10h30

Santo António – 09h00

Santo António da Serra – 11h00

São Francisco Xavier (Calheta) – 09h30

São Gonçalo – 08h30

São Jorge – 08h00

São José – 09h30

São Martinho – 11h00

São Roque – 08h00

São Vicente -12h00

Sé – 10h30

Seixal – 10h00

Tabua – 08h15

ACONTECIMENTOS QUE TIVERAM LUGAR NESTA DATA:

1492 - Édito dos Reis Católicos de Espanha, Fernando e Isabel, para a expulsão dos judeus.

1596 - Nasce René Descartes, filósofo, matemático e cientista francês.

1732 - Nasce o compositor austríaco Franz Joseph Haydn.

1755 - Primeiro espetáculo da Ópera do Tejo, em Lisboa.

1791 - Mozart aceita a encomenda anónima do Requiem, que irá compor a par da sua última ópera, "A Flauta Mágica".

1821 - As Cortes Gerais Constituintes extinguem o Tribunal do Santo Ofício, Tribunal da Inquisição, instituído no reinado de D. João III.

1834 - A cidade de Valença do Minho é sitiada pelo almirante inglês Charles Napier, ao serviço da causa liberal portuguesa.

1878 - Nasce o campeão norte-americano de boxe John Arthur Johnson, Jack Johnson, o primeiro negro a conquistar o título mundial de pesos pesados.

1889 - A Torre Eiffel é inaugurada em Paris.

1914 - É criada a União Portuguesa de Football, atual Federação Portuguesa de Futebol.

1936 - Reino Unido e França comprometem-se a apoiar a Polónia, caso esta seja invadida pela Alemanha nazi de Adolf Hitler.

1942 - Clube Fluvial Portuense, Estrela e Vigorosa, Associação Académica de Espinho, Clube Portuense de Desportos, Vilanovense Futebol Clube e Sport Clube do Porto fundam a Associação de Voleibol do Porto.

1946 - A Comissão Central do MUD Juvenil põe a circular o documento "Manifesto à Juventude", denunciando prisões de membros do MUD - Movimento de Unidade Democrática e do MUD Juvenil pela PIDE - Polícia Internacional e de Defesa do Estado.

1948 - O Congresso norte-americano aprova o Plano Marshall de auxílio à recuperação europeia depois da II Guerra Mundial.

1951 - Morrem 10 pessoas no comboio da linha de Cascais, na sequência do desabamento de terras em Gibalta, à Cruz Quebrada.

- Tem início a viagem experimental ao Rio de Janeiro no DC4 com a participação do almirante Gago Coutinho.

1960 - O forno elétrico da Siderurgia Nacional começa a funcionar, a título experimental, no Seixal. O primeiro aço, para fins industriais, será vazado exatamente um ano depois.

1961 - É anunciada a prisão do cónego Manuel Mendes das Neves, por alegado apoio aos movimentos de libertação de Angola.

- Álvaro Cunhal é eleito secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP).

1974 - Alunos do Instituto Superior de Economia de Lisboa (ISEL) manifestam-se contra a ditadura. A escola é encerrada.

1975 - É criado o Subsídio de Desemprego, pelo decreto-lei169-D/75, que deverá ser obrigatoriamente revisto dentro do prazo de quatro meses a contar da data da sua entrada em vigor, 01 de abril.

- É criado o IARN - Instituto de Apoio aos Retornados Nacionais, pelo decreto-Lei n.°169/75.

1979 - Os países árabes anunciam em Bagdade o corte dos laços de amizade com o Egito por não concordarem com o tratado de paz entre este país e Israel.

1985 - Primeiro concurso do Totoloto (segundo jogo de apostas mútuas lançado em Portugal).

1986 - Os discos dos Beatles começam a ser vendidos na URSS.

1993 - É aprovada a Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, pela Assembleia Nacional Popular da China, que rege o território desde 1999.

1995 - O Controlo do Hospital Amadora-Sintra, primeiro hospital público com gestão privada em Portugal, é entregue ao grupo José de Mello Saúde.

1996 - Marcelo Rebelo de Sousa é eleito presidente do PSD no XVIII Congresso do partido, em Santa Maria da Feira.

- Morre, com 91 anos, o designer italiano Dante Giacosa, criador do célebre Fiat 500.

2003 - O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Pedro Santana Lopes, anuncia que município assume a responsabilidade da gestão urbana da Parque Expo.

2006 - Metro do Porto. A abertura dos segmentos Polo Universitário/IPO/Hospital de S. João, da linha Amarela (D), e Fórum da Maia/ISMAI, da linha Verde (C), representam uma extensão conjunta de mais 5,9 quilómetros e seis novas estações.

- Morre, com 74 anos, John Lenwood McLean, Jr., Jackie Mclean, saxofonista de jazz norte-americano.

2007 - Morre Paul Watzlawick, psicólogo, sociólogo e filósofo austríaco, com 85 anos.

2008 - A oposição zimbabueana anuncia que ganhou as eleições gerais e que o seu candidato à presidência, Morgan Tsvangirai, obteve duas vezes mais votos que o Presidente, Robert Mugabe, com base na sua própria contagem parcial.

- A chama dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 chega à praça Tiananmen, centro simbólico e político da capital chinesa, de onde partiu, entre cerca de cinco mil convidados, para iniciar o maior percurso da história olímpica.

2009 - As tropas britânicas destacadas no Iraque iniciam a retirada em Bassorá, depois de seis anos de presença militar. O comando da base é transferido para as forças dos Estados Unidos.

- Morre, com 82 anos, Raúl Ricardo Alfonsín Foulkes, antigo Presidente argentino, símbolo na América Latina da vaga de democracias que nos anos 80 substituíram as ditaduras militares locais.

2011 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, aceita a demissão do primeiro-ministro, José Sócrates, e anuncia eleições antecipadas para 05 de junho.

2012 - Os ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo) aprovam, em Copenhaga, o aumento da capacidade dos fundos de resgate anticrise para um valor de 800 mil milhões de euros.

2014 - A Libéria confirma os dois primeiros casos de Ébola naquele país.

- O primeiro-ministro francês, Jean-Marc Ayrault, e o Governo francês pedem a sua demissão ao Presidente, François Hollande, que anuncia a nomeação do ministro do Interior, Manuel Valls, como primeiro-ministro.

2015 - A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) confirma a existência de uma "lista VIP" de contribuintes na Autoridade Tributária incluindo os nomes do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, do primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, do vice primeiro-ministro, Paulo Portas, e do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio.

2016 - Morre, com 78 anos, Fernando Mendes, antigo futebolista e treinador do Sporting que conquistou a Taça das Taças em 1963/1964.

- Morre, aos 86 anos, Imre Kertész, escritor húngaro, vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 2002.

- Morre, aos 65 anos, dame Zaha Hadid, arquiteta britânica de origem iraquiana e primeira mulher distinguida com o prémio Pritzker, em 2004.

2017 - Uma tempestade destrói parte da cidade de Mocoa, no sul da Colômbia, e mata pelo menos 279 pessoas, das quais 144 são menores.

- Morre, aos 83 anos, James Rosenquist, artista plástico norte-americano e pioneiro do movimento Pop Art.

- Morre, aos 65 anos, Gilbert Baker, artista norte-americano e criador da bandeira com um arco-íris que se tornou símbolo do orgulho gay.

2022 - O tribunal de Luanda condena o ex-responsável da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Angola Honorilton Gonçalves, a três anos de prisão, de pena suspensa, pelo crime de violência física e psicológica, enquanto os restantes arguidos são absolvidos.

