EMIR e bombeiros salvam homem no Caniço

Um homem, cuja idade não foi possível apurar, sofreu esta manhã uma paragem cardiorrespiratória no Caniço.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), alertados pelas 11 horas, procederam às manobras de reanimação, tendo a vítima sido transportada com vida para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.