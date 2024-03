Palácio de São Lourenço assinala Dia Nacional dos Centros Históricos

O Palácio de São Lourenço associa-se às comemorações do Dia Nacional dos Centros Históricos, com duas actividades que se vão realizar no dia 27 de Março, véspera dessa celebração.

Entre as 9h e as 17 horas pode ser solicitado na entrada dos serviços de apoio do Gabinete do Representante da República um guião de percurso 'À volta do Palácio'. O documento permite visitar um itinerário que revisita vários pontos das artérias que circundam o Palácio, enquadrados no contexto da evolução urbana do Funchal a partir do séc. XIX.

Já pelas 15 horas realiza-se a palestra com o mesmo nome, 'À volta do Palácio', sendo de entrada livre. No entanto, carece de inscrição prévia junto da Área Museológica do Palácio de São Lourenço - Gabinete do Representante da República, através do tel. 291202530 ou e-mail [email protected].