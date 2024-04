"Perseguição de Governo de Miguel Albuquerque é um atentado à Democracia", acusa o PS

"O Governo Regional demitiu António Trindade, adjunto da secretária regional da Agricultura e Ambiente, por este ter sido apoiante da lista opositora a Miguel Albuquerque nas eleições internas do PSD-Madeira". É este o veredicto dos socialistas madeirenses perante a mais recente política nas hostes 'laranja'.

“A atitude do Governo Regional constitui um verdadeiro atentado à democracia. A prepotência de Miguel Albuquerque e a aversão a pensamentos diferentes levam-no a utilizar abusivamente o cargo de presidente do Governo Regional para fazer retaliação política”, afirmou a secretária-geral do PS-Madeira em comunicado remetido esta tarde às redacções.

Marta Freitas considera que “o clima de medo instalado no PSD já tinha sido denunciado por apoiantes da candidatura adversária de Miguel Albuquerque, mas fica agora bem claro aos olhos de todos os madeirenses e porto-santenses”. E acrescenta: “demitir pessoas de cargos da Administração Pública Regional em consequência de uma competição eleitoral interna de um partido é um total desrespeito pelos princípios democráticos e apenas contribui para minar a confiança da população nas instituições que se querem ao serviço do povo”.

Trindade, adjunto da secretária regional de Agricultura e Ambiente, um dos apoiantes de Manuel António Correia às eleições internas contra Miguel Albuquerque, foi exonerado do cargo que ocupava. Para o seu lugar entra Vilma Selene Correia, que desempenhava funções de técnica superior no Sesaram. O despacho foi publicado, ontem, no Diário oficial da Região (JORAM).