Rali Porto Santo avança uma semana no calendário

O Rali Porto Santo deverá realizar-se nos dias 29 e 30 de Novembro, avançando uma semana relativamente à data inicialmente desejada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira e pela Câmara Municipal do Porto Santo.

O DIÁRIO sabe que a proposta da nova data já foi enviada pela organização à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), esperando apenas a confirmação por parte daquela entidade federativa.

Inicialmente marcado para 22 e 23 de Novembro, ou seja uma semana antes, o Rali Porto Santo coincidia com a data da Rampa do Paul do Mar, pelo que houve a necessidade de proceder a uma alteração. Será a prova de encerramento do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2024.

O Rali Porto Santo regressa à ilha seis anos depois da última edição, em 2018, então ganha pela dupla Miguel Nunes/João Paulo, em Citroën DS3 R5.