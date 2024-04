Grandes manchas de sargaço continuam a dar à costa na praia do Porto Santo

Grandes quantidades de sargaço pelágico voltou a ‘dar à costa’ na praia do Porto Santo.

Esta manhã a indesejável alga cobria grandes extensões do areal dourado, motivando natural apreensão dos banhistas e demais utentes da praia porto-santense.

"Praia do Porto Santo completamente cheia de sargaço", relatou ao DIÁRIO um utente, surpreendido com a dimensão da 'mancha' ao longo do extenso areal.

foto: Martinho Rodrigues

Um problema que acarreta constrangimentos e que desde o início deste ano tem obrigado a recorrentes operações de limpeza por forma a minimizar o impacto provocado pela insistente presença do sargaço flutuante que é arrastado pelas correntes marítimas.