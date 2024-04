"As chances são muito pequenas de encontrá-los vivos", diz uma das filhas do casal de turistas francês

Quase duas semanas depois dos seus pais terem partido para uma caminhada da qual nunca mais regressaram, em São Vicente, Pauline Pasquier, confessa que toda a família está "arrasada" com o desaparecimento do casal de turistas francês.

"Sinto-me um pouco desamparada, um pouco perdida. Triste também porque temos que encarar os factos, as chances são muito pequenas de encontrá-los vivos. Estamos arrasados", disse em declarações à BFMTV.

Ao canal de televisão francês, a filha sobre os dias que antecederam o desaparecimento e confidenciou que os turistas tinham sido recentemente avós. "Liguei para minha mãe a pedir conselhos sobre o meu recém-nascido. Ela pedia diariamente ao meu marido fotos da neta. Esses foram os últimos contactos que tivemos", contou, acrescentando que não acredita que os seus pais, que estavam casados há 35 anos, desapareceram de forma voluntária.

"Eles não têm preocupações, nem a nível financeiro, e acabaram de se tornar avós pela primeira vez e ficaram muito felizes com isso. Eles nem andavam por trilhos íngremes. Nada é impossível, mas parece-me bastante improvável", explicou.

Ao Le Figaro, Karine, uma vizinha do casal, que é dono de uma padaria em Beaymont-de-Lomagne, disse estar chocada e não compreender o desaparecimento. "É triste porque eles são adoráveis e não eram inexperientes. Já tinham feito caminhadas nos Pirenéus. Conheciam bem os perigos deste tipo de actividades. Não entendo", disse, acrescentando que na localidade francesa todos mantêm a esperança de voltar a ver Véronique e Laurent.

"Aqui todos pensam neles, nos seus entes queridos, nos seus funcionários. Esperamos voltar a ver os seus sorrisos e a sua alegria de viver novamente", sublinhou.

PSP retoma buscas pelo casal

Foram retomadas, ao início desta manhã, as buscas pelo casal de turistas francês que está desaparecido, desde o dia 16 de Março, em São Vicente.

No entanto, pela escassa informação que a Polícia tem, o comissário Joáo Góis desconfia que este será o último dia para a realização de buscas mais intensivas. "Mas nunca damos por encerradas todas as acções de busca, no sentido que nunca desistimos de encontrar as pessoas. Se encontrarmos alguma pista ou vestígio vamos reabrir processos", frisou.