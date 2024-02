Recolha de sargaço no Porto Santo é permitida

Algumas pessoas têm demonstrado o seu descontentamento, ao terem tido conhecimento, por fontes não oficiais, de que a recolha de sargaço na praia do Porto Santo é ilegal.

A Capitania do Porto do Porto Santo vem agora esclarecer que não se opõe à limpeza da praia do Porto Santo face à deposição observada nas últimas semanas de grandes quantidades de sargaço, desde que a mesma seja feita de forma individual e não para fins comerciais.

“A Capitania do Porto do Porto Santo não se opõe ao exercício de qualquer tipo de actividades que promovam a protecção e conservação do Domínio Público Marítimo. A limpeza da praia é uma actividade que todos nós encorajamos e apoiamos, pois contribui para a preservação e conservação do meio marinho. No entanto, é importante distinguir entre a limpeza da praia realizada de forma individual ou em grupo, com o objectivo de preservar o ambiente e a recolha de sargaço para fins comerciais, à qual, por se tratar do exercício de uma actividade económica, obriga à emissão de uma licença pela Capitania do Porto onde é exercida e tem custos associados”, explicou o Capitão do Porto do Porto Santo, Rui Teixeira.